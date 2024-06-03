У Київському ТЦК прокоментували конфлікт 3 червня

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: dailylviv

Поблизу столичної станції метрополітену "Деміївська" у понеділок, 3 червня, стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК, в який втрутився військовий, що нещодавно повернувся із зони бойових дій.

На цей інцидент відреагували в Київському ТЦК та СП у Facebook.

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"У місті Київ поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК розповіли, що один із чоловіків намагався чинити опір, а при спробі затримання громадяни почали чинити опір правоохоронцям та військкомам. Таким чином цивільні свідомо дали змогу втекти порушнику закону.

"Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка своєю чергою продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців", — пояснили у пресслужбі.

У Київському ТЦК додали, що стосовно цього випадку вже ведеться службове розслідування. А поліція та співробітники ТЦК діяли згідно із законом.

Скриншот допису Київського ТЦК та СП

Раніше в соцмережах оприлюднили відео, де військовий нібито вдарив жінку у Києві. Вона перешкоджала діям поліції та працівників ТЦК та СП.

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