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У Києві працівники ТЦК, поліція та невідомі в чорному намагалися силоміць затримати чоловіка — відео

3 червня 2024 17:31
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — у Києві на вулиці чоловіка силоміць заштовхували у авто
Затримання чоловіка в Києві. Джерело: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Києві в понеділок, 3 червня, трапився новий скандал за участю працівників ТЦК СП. Співробітники військкомату, правоохоронці та невідомі особи у чорному силоміць намагалися мобілізувати чоловіка. Одна з жінок, яка намагалася звільнити затриманого, повідомила, що її побив один з військкомів. 

Відео скандалу розповсюджується в соцмережах.

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Як повідомляється, інцидент стався в Деміївському районі столиці. Чоловіка силою затримували військкоми, поліцейські, а також невідомі особи у чорному. 

За нього вирішили вступитися жінки, намагаючись відбити чоловіка, однак, як повідомляється, один з військкомів нібито вдарив жінку по голові. 

Скандали за участю ТЦК — останні новини

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео примусової мобілізації в Одесі чоловіка з вадами серця та розумовою відсталістю. 

А в Мукачево Закарпатської області працівники ТЦК СП намагалися мобілізувати кришнаїта, проте його товариші влаштували під приміщенням справжній концерт. 

Водночас на ім'я померлого торік головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова, прийшла повістка, тоді як першу було отримано у квітні цього року. 

Україна
побиття
поліція
ТЦК та СП
мобілізація
скандал
війна в Україні

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