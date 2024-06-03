Мобилизация в Украине — в Киеве на улице мужчины силой затолкали в авто

В Киеве работники ТЦК, полиция и неизвестные в черном пытались силой задержать мужчину — видео
В Киеве в понедельник, 3 июня, произошел новый скандал с участием работников ТЦК СП. Сотрудники военкомата, правоохранители и неизвестные лица в черном силой пытались мобилизовать мужчину. Одна из женщин, пытавшаяся освободить задержанного, сообщила, что ее избил один из военных.
Видео скандала распространяется в соцсетях.
Новая силовая мобилизация в Киеве
Как сообщается, инцидент произошел в Демеевском районе столицы. Мужчину силой задерживали военнослужащие, полицейские, а также неизвестные в черном.
За него решили вступиться женщины, пытаясь отбить мужчину, однако, как сообщается, один из военнослужащих якобы ударил женщину по голове.
Скандалы с участием ТЦК — последние новости
Напомним, ранее в сеть попало видео принудительной мобилизации в Одессе мужчины с пороками сердца и умственной отсталостью.
А в Мукачево Закарпатской области работники ТЦК СП пытались мобилизовать кришнаита, однако его товарищи устроили под зданием настоящий концерт.
В то же время на имя умершего в прошлом году главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова пришла повестка, тогда как первая была получена в апреле этого года.
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