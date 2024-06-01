Спортивний журналіст Артем Франков, який помер у 2023 році, вдруге отримав повістку від ТЦК

Покійний спортивний журналіст Артем Франков. Фото: Facebook/Артем Франков

На ім'я відомого спортивного журналіста, головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова, який помер у жовтні 2023 року, прийшла повістка. Друга за останні два місяці.

Про це повідомляється у Telegram Artëm Frankov official.

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Фотографіями повісток, виписаних на Франкова, поділилися колеги померлого. За словами журналістів, прийшла не одна, а дві повістки, чомусь з різними датами народження Франкова.

"І знову повістка. Відразу дві! Надзвичайно толерантно питаю: а коли це закінчиться? Насправді, більше цікавить питання, кому з Франкових варто з'явитися у військкомат: серпневому чи липневому?" — написали у Telegram колеги покійного.

Скриншот Telegram/Artëm Frankov official

У повістці написано, що Артем Франков має з'явитися до Оболонського ТЦК на медогляд з метою визначення придатності до військової служби.

Фото: Telegram/Artëm Frankov official

Нагадаємо, перша повістка померлому редактору журналу "Футбол" Артему Франкову прийшла у квітні цього року.

Фото: Telegram/Artëm Frankov official

Тоді у Київському міському ТЦК пояснили, що подібні випадки трапляються через те, що громадяни вчасно не оновлюють свої персональні дані у військкоматі. Також померлі можуть випадково отримати повістку через помилку у державних реєстрах.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в ТЦК. Громадянам треба бути уважними і дивитися на дату підписання повістки.