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Померлому журналісту вдруге прийшла повістка від київського ТЦК

1 червня 2024 01:04
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Василь Горенко
Редактор
Спортивний журналіст Артем Франков, який помер у 2023 році, вдруге отримав повістку від ТЦК
Покійний спортивний журналіст Артем Франков. Фото: Facebook/Артем Франков
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

На ім'я відомого спортивного журналіста, головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова, який помер у жовтні 2023 року, прийшла повістка. Друга за останні два місяці. 

Про це повідомляється у Telegram Artëm Frankov official.

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Фотографіями повісток, виписаних на Франкова, поділилися колеги померлого. За словами журналістів, прийшла не одна, а дві повістки, чомусь з різними датами народження Франкова. 

"І знову повістка. Відразу дві! Надзвичайно толерантно питаю: а коли це закінчиться? Насправді, більше цікавить питання, кому з Франкових варто з'явитися у військкомат: серпневому чи липневому?" — написали у Telegram колеги покійного.

Померлого журналіста знову викликають до ТЦК
Скриншот Telegram/Artëm Frankov official

У повістці написано, що Артем Франков має з'явитися до Оболонського ТЦК на медогляд з метою визначення придатності до військової служби. 

Повістка Артему Франкову
Фото: Telegram/Artëm Frankov official 

 

Нагадаємо, перша повістка померлому редактору журналу "Футбол" Артему Франкову прийшла у квітні цього року.  

Перша повістка померлому журналісту Артему Франкову
Фото: Telegram/Artëm Frankov official

Тоді у Київському міському ТЦК пояснили, що подібні випадки трапляються через те, що громадяни вчасно не оновлюють свої персональні дані у військкоматі. Також померлі можуть випадково отримати повістку через помилку у державних реєстрах.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в ТЦК. Громадянам треба бути уважними і дивитися на дату підписання повістки.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
військові
війна
повістки
військовий облік

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