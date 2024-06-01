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Умершему журналисту во второй раз пришла повестка от киевского ТЦК

1 июня 2024 01:04
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Спортивный журналист Артем Франков, скончавшийся в 2023 году, вторично получил повестку от ТЦК
Покойный спортивный журналист Артём Франков. Фото: Facebook/Артем Франков
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

На имя известного спортивного журналиста, главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, скончавшегося в октябре 2023 года, пришла повестка. Вторая за последние два месяца.

Об этом сообщается в Telegram Artëm Frankov official.

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Фотографиями повесток, выписанных на Франкова, поделились коллеги умершего. По словам журналистов, пришла не одна, а две повестки, почему-то с разными датами рождения Франкова.

"И снова повестка. Сразу две! Чрезвычайно толерантно спрашиваю: а когда это закончится? На самом деле, больше интересует вопрос, кому из Франковых стоит явиться в военкомат: августовскому или июльскому?" — написали в Telegram коллеги покойного.

Умершего журналиста снова вызывают в ТЦК
Скриншот Telegram/Artëm Frankov official

В повестке написано, что Артем Франков должен явиться в Оболонский ТЦК на медосмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Повестка Артема Франкова
Фото: Telegram/Artëm Frankov official

 

Напомним, первая повестка умершему редактору журнала "Футбол" Артему Франкову пришла в апреле этого года.

Первая повестка умершему журналисту Артему Франкову
Фото: Telegram/Artëm Frankov official

Тогда в Киевском городском ТЦК объяснили, что подобные случаи происходят из-за того, что граждане вовремя не обновляют свои персональные данные в военкомате. Также умершие могут случайно получить повестку из-за ошибки в государственных реестрах.

Также мы сообщали, что у военнообязанных есть 14 дней с момента подписания повестки для визита в ТЦК. Гражданам нужно быть внимательными и смотреть на дату подписания повестки.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
военные
война
повестки
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