Спортивный журналист Артем Франков, скончавшийся в 2023 году, вторично получил повестку от ТЦК

Покойный спортивный журналист Артём Франков. Фото: Facebook/Артем Франков

На имя известного спортивного журналиста, главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, скончавшегося в октябре 2023 года, пришла повестка. Вторая за последние два месяца.

Об этом сообщается в Telegram Artëm Frankov official.

Читайте также:

Умершего вызывают в Оболонский ТЦК Киева

Фотографиями повесток, выписанных на Франкова, поделились коллеги умершего. По словам журналистов, пришла не одна, а две повестки, почему-то с разными датами рождения Франкова.

"И снова повестка. Сразу две! Чрезвычайно толерантно спрашиваю: а когда это закончится? На самом деле, больше интересует вопрос, кому из Франковых стоит явиться в военкомат: августовскому или июльскому?" — написали в Telegram коллеги покойного.

Скриншот Telegram/Artëm Frankov official

В повестке написано, что Артем Франков должен явиться в Оболонский ТЦК на медосмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Фото: Telegram/Artëm Frankov official

Напомним, первая повестка умершему редактору журнала "Футбол" Артему Франкову пришла в апреле этого года.

Фото: Telegram/Artëm Frankov official

Тогда в Киевском городском ТЦК объяснили, что подобные случаи происходят из-за того, что граждане вовремя не обновляют свои персональные данные в военкомате. Также умершие могут случайно получить повестку из-за ошибки в государственных реестрах.

Также мы сообщали, что у военнообязанных есть 14 дней с момента подписания повестки для визита в ТЦК. Гражданам нужно быть внимательными и смотреть на дату подписания повестки.