Адвокат розповів, коли військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК після вручення повістки

Чоловіку вручають повістку працівники ТЦК. Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП

Військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Громадянам треба бути уважними і дивитися на дату підписання повістки.

Про це адвокат Андрій Приходько сказав в ефірі телеканалу "Київ24" у понеділок, 27 травня.

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Приходько пояснив, що повістки будуть надсилати через 60 днів після оновлення. Вона складається і повинна бути направлена не пізніше наступного дня. За словами адвоката, особа має з'явитися в ТЦК впродовж 14 днів.

Адвокат пояснив, що саме такий алгоритм дій є правильною нормою.

"Чому? Тому що зараз є ситуації, коли вам повістку виписують "на вже". Тобто до вас підійшли, і ви вже повинні бути в ТЦК. Відповідно до постанови, у вас є 14 днів з моменту, коли повістка підписана, і до моменту, коли ви фактично її отримали. У вас повинен бути оцей розрив 14 днів для того, щоби не було конфліктів, щоби не було інцидентів, коли людина не попередила рідних і близьких, її просто забрали і все", — наголосив Приходько.

Також він уточнив, що ці 14 днів вираховуються не з моменту отримання повістки, а з моменту її фактичного підписання і відправлення. У цьому зв'язку громадянам треба бути уважними і дивитися на дату підписання повістки.

Нагадаємо, в Україні почали активно продавати майно боржників, які не сплатили штрафів за ухилення від військового призову. Після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в нашій державі почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф.

До слова, однією з мір покарання за порушення мобілізаційного закону є позбавлення чоловіка водійського посвідчення. Це може призвести до того, що в багатьох компаніях істотно скоротяться кадри або ж Міноборони розширить список підприємств, які можуть бронювати працівників.

Раніше ми писали, скільки військовозобов'язаних звертаються до ТЦК за повістками.