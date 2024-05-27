Адвокат рассказал, когда военнообязанные должны явиться в ТЦК после вручения повестки

Мужчине вручают повестку работники ТЦК. Фото: Винницкий областной ТЦК и СП

Военнообязанные имеют 14 дней с момента подписания повестки для визита в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гражданам нужно быть внимательными и смотреть на дату подписания повестки.

Об этом адвокат Андрей Приходько сказал в эфире телеканала "Киев24" в понедельник, 27 мая.

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Приходько объяснил, что повестки будут посылать через 60 дней после обновления. Она складывается и должна быть направлена не позднее следующего дня. По словам адвоката, лицо должно явиться в ТЦК в течение 14 дней.

Адвокат объяснил, что именно такой алгоритм действий является правильной нормой.

"Почему? Потому что сейчас есть ситуации, когда вам повестку выписывают "на уже". То есть к вам подошли, и вы уже должны быть в ТЦК. Согласно постановлению, у вас есть 14 дней с момента, когда повестка подписана, и до момента, когда вы фактически его получили. У вас должен быть этот разрыв 14 дней для того, чтобы не было конфликтов, чтобы не было инцидентов, когда человек не предупредил родных и близких, его просто забрали и все", — подчеркнул Приходько.

Также он уточнил, что эти 14 дней рассчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее фактического подписания и отправки. В этой связи гражданам нужно быть внимательными и смотреть на дату подписания повестки.

Напомним, в Украине начали активно продавать имущество должников, не уплативших штрафов за уклонение от военного призыва. После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах в нашем государстве начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

К слову, одной из мер наказания за нарушение мобилизационного закона является лишение мужчины водительского удостоверения. Это может привести к тому, что во многих компаниях существенно сократятся кадры или Минобороны расширит список предприятий, которые могут бронировать работников.

Раньше мы писали, сколько военнообязанных обращаются в ТЦК за повестками.