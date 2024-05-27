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ТЦК може відмовити в наданні відстрочки з будь-яких причин — що сталося

27 травня 2024 16:32
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
ТЦК може відмовити в наданні відстрочки з будь-яких причин — що сталося
Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Комісія при ТЦК має широкі повноваження у вирішенні, чи надавати відстрочку тим, хто подає відповідні заяви. Ця проблема не стосується чиновників, які мають бронь, оскільки їхні заявки на відстрочку не розглядаються комісією.

Про це повідомила Судово-юридична газета, проаналізувавши Постанову Кабміну №560 від 16 травня.

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Що говорить постанова уряду про надання відстрочки

Згідно з урядовою постановою №560, було затверджено процедуру призову громадян на військову службу під час мобілізації, яка включає правила надання та оформлення відстрочки. Цей документ є основним, що визначає, чи буде надана відстрочка, оскільки закон, що регулює мобілізацію, не надає конкретних вказівок щодо підстав для відмови у відстрочці, а лише посилається на цю процедуру.

Зазвичай, законодавчі акти визначають можливі підстави для відмови у зверненнях громадян, такі як недостатність або невідповідність документів. Однак, постанова №560 не містить жодних критеріїв для відмови, і закон про адміністративні процедури, який встановлює принципи обґрунтованості та прозорості, не застосовується до ТЦК.

Як комісія буде розглядати заяви на відстрочку

Відповідно до постанови №560, комісії, створені при районних (міських) ТЦК, складаються з голови комісії та представників різних державних структур. Військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки (крім заброньованих), подають заяву та відповідні документи.

Комісія аналізує заяви та документи, оцінює законність підстав для відстрочки і, за потреби, звертається до державних органів за додатковою інформацією. Вона має розглянути матеріали протягом семи днів і прийняти рішення про надання або відмову у відстрочці, яке оформляється протоколом.

Чи можна оскаржити рішення комісії ТЦК

У разі позитивного рішення видається довідка зі строком відстрочки, у разі відмови — письмове повідомлення з причинами відмови. Рішення можна оскаржити в суді.

Якщо комісія відмовляє у відстрочці, військовозобов’язаний направляється на медогляд. Комісія може скасувати або змінити своє рішення у разі зміни обставин, про що повідомляється заявнику.

Постанова №560 не містить конкретного переліку підстав для відмови у відстрочці, що ставить під сумнів, як суд оцінюватиме законність рішень комісії.

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи.

Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

Кабінет міністрів
Україна
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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