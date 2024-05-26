В Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Втім, це можуть робити не лише співробітники ТЦК.

Про це розповіли у прес-центр Міністерства оборони.

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На час дії воєнного стану усі чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) зобов'язані носити при собі військово-облікові документи, тобто військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.

У Міноборони наголосили, що це можуть бути або паперові документи або їх електронна форма.

Окрім того, військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), разом з військово-обліковими документами.

Вимагати пред’явити документ мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

Раніше ми писали, що у разі, якщо військовозобов'язані не стоять на обліку або вчасно не оновлюють свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.