В Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи
Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Втім, це можуть робити не лише співробітники ТЦК.
Про це розповіли у прес-центр Міністерства оборони.
Хто може перевірити документи
На час дії воєнного стану усі чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) зобов'язані носити при собі військово-облікові документи, тобто військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.
У Міноборони наголосили, що це можуть бути або паперові документи або їх електронна форма.
Окрім того, військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), разом з військово-обліковими документами.
Вимагати пред’явити документ мають право:
- представники ТЦК та СП;
- поліцейські;
- представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).
Раніше ми писали, що у разі, якщо військовозобов'язані не стоять на обліку або вчасно не оновлюють свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.
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