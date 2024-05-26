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В Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи

26 травня 2024 23:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи
Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Втім, це можуть робити не лише співробітники ТЦК.

Про це розповіли у прес-центр Міністерства оборони.

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Хто може перевірити документи

На час дії воєнного стану усі чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) зобов'язані носити при собі військово-облікові документи, тобто військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.

У Міноборони наголосили, що це можуть бути або паперові документи або їх електронна форма.

Окрім того, військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), разом з військово-обліковими документами.

Вимагати пред’явити документ мають право:

  • представники ТЦК та СП;
  • поліцейські;
  • представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

Раніше ми писали, що у разі, якщо військовозобов'язані не стоять на обліку або вчасно не оновлюють свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

Україна
мобілізація
документи
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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