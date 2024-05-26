В Минобороны объяснили, кто имеет право проверять военно-учетные документы
Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право требовать от военнообязанных показать военный билет. Впрочем, это могут делать не только сотрудники ТЦК.
Об этом рассказали в пресс-центре Министерства обороны.
Кто может проверить документы
Во время действия военного положения все мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) обязаны носить при себе военно-учетные документы, то есть военный билет или удостоверение военнообязанного.
В Минобороны подчеркнули, что это могут быть бумажные документы или их электронная форма.
Кроме того, военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), вместе с военно-учетными документами.
Требовать предъявить документ вправе:
- представители ТЦК и СП;
- полицейские;
- представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).
Ранее мы писали, что в случае, если военнообязанные не состоят на учете или вовремя не обновляют свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.
Также мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.
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