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В Минобороны объяснили, кто имеет право проверять военно-учетные документы

26 мая 2024 23:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минобороны объяснили, кто имеет право проверять военно-учетные документы
Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: Армия.Inform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право требовать от военнообязанных показать военный билет. Впрочем, это могут делать не только сотрудники ТЦК.

Об этом рассказали в пресс-центре Министерства обороны.

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Кто может проверить документы

Во время действия военного положения все мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) обязаны носить при себе военно-учетные документы, то есть военный билет или удостоверение военнообязанного.

В Минобороны подчеркнули, что это могут быть бумажные документы или их электронная форма.

Кроме того, военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), вместе с военно-учетными документами.

Требовать предъявить документ вправе:

  • представители ТЦК и СП;
  • полицейские;
  • представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

Ранее мы писали, что в случае, если военнообязанные не состоят на учете или вовремя не обновляют свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

Украина
мобилизация
документы
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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