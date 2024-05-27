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ТЦК может отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам — что произошло

27 мая 2024 16:32
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
ТЦК может отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам — что произошло
Военнообязанный в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Комиссия при ТЦК имеет широкие полномочия в решении, предоставлять ли отсрочку тем, кто подает соответствующие заявления. Эта проблема не касается чиновников, имеющих бронь, поскольку их заявки на отсрочку не рассматриваются комиссией.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета, проанализировав Постановление Кабмина №560 от 16 мая.

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Что говорит постановление правительства о предоставлении отсрочки

Согласно правительственному постановлению №560, была утверждена процедура призыва граждан на военную службу во время мобилизации, включающая правила предоставления и оформления отсрочки. Этот документ является основным, определяющим, будет ли предоставлена отсрочка, поскольку закон, регулирующий мобилизацию, не дает конкретных указаний по поводу отказа в отсрочке, а лишь ссылается на эту процедуру.

Как правило, законодательные акты определяют возможные основания отказа в обращениях граждан, такие как недостаточность или несоответствие документов. Однако постановление №560 не содержит никаких критериев для отказа, и закон об административных процедурах, устанавливающий принципы обоснованности и прозрачности, не применяется к ТЦК.

Как комиссия будет рассматривать заявления на отсрочку

Согласно постановлению №560 комиссии, созданные при районных (городских) ТЦК, состоят из председателя комиссии и представителей различных государственных структур. Военнообязанные, имеющие основания для отсрочки (кроме забронированных), подают заявление и соответствующие документы.

Комиссия анализирует заявления и документы, оценивает законность оснований для отсрочки и при необходимости обращается в государственные органы за дополнительной информацией. Она должна рассмотреть материалы в течение семи дней и принять решение о предоставлении или отказе в отсрочке, которое оформляется протоколом.

Можно ли обжаловать решение комиссии ТЦК

При положительном решении выдается справка со сроком отсрочки, в случае отказа — письменное уведомление с причинами отказа. Решение можно оспорить в суде.

Если комиссия отказывает в отсрочке, военнообязанный направляется на медосмотр. Комиссия может отменить или изменить свое решение в случае изменения обстоятельств, о которых сообщается заявителю.

Постановление №560 не содержит конкретного перечня оснований отказа в отсрочке, что ставит под сомнение, как суд будет оценивать законность решений комиссии.

Напомним, ранее в Минобороны объяснили, кто имеет право проверять военно-учетные документы.

Также мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

Кабинет министров
Украина
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

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