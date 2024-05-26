Покарання за неявку в ТЦК - штрафи та конфіскація водійських прав

ТЦК роздає повістки. Фото: з відкритих джерел

Однією з мір покарання за порушення мобілізаційного закону є позбавлення чоловіка водійського посвідчення. Це може призвести до того, що в багатьох компаніях істотно скоротяться кадри або ж Міноборони розширить список підприємств, які можуть бронювати працівників.

Про це запевнила Новини.LIVE юристка Надія Шуляк.

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"Цим законом прямо передбачено можливість позбавлення водійських прав. Я не впевнена, що всі чоловіки із сервісу таксі, наприклад, є багатодітними батьками чи студентами, хто має право на відстрочку. Тому я думаю, що буде істотне скорочення кадрів, пов'язаних з наданням транспортних послуг", — сказала юристка.

Вона додала, що, можливо, коли буде колапс із водіями і це спричинить економічні проблеми для країни, тоді в Міноборони переглянуть список підприємств, яким дозволять забронювати працівників чоловічої статі.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, що українська влада, як осудні та грамотні спеціалісти, будуть реагувати на і виклики. Сподіваюся, що вони розуміють, що буде відбуватися, і готові оперативно реагувати й відповідати на додаткові питання, які будуть пов'язані з реалізацією цього закону", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, в Україні почали активно продавати майно боржників, які не сплатили штрафів за ухилення від військового призову. Після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в нашій державі почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф.