Наказание за неявку в ТЦК – штрафы и конфискация водительских прав

У кого могут забрать водительское удостоверение из-за неявки в ТЦК
Одной из мер наказания за нарушение мобилизационного закона является лишение мужчины водительского удостоверения. Это может привести к тому, что во многих компаниях существенно сократятся кадры или Минобороны расширит список предприятий, которые могут бронировать работников.
Об этом заверила Новини.LIVE юрист Надежда Шуляк.
Наказание за необновление данных
"Данным законом прямо предусмотрена возможность лишения водительских прав. Я не уверена, что все мужчины из сервиса такси, например, являются многодетными родителями или студентами, имеющими право на отсрочку. Поэтому я думаю, что будет существенное сокращение кадров, связанных с предоставлением транспортных услуг", — сказала юрист.
Она добавила, что, возможно, когда будет коллапс с водителями и это повлечет за собой экономические проблемы для страны, тогда в Минобороны пересмотрят список предприятий, которым позволят забронировать работников мужского пола.
"Я думаю, что украинские власти, как вменяемые и грамотные специалисты, будут реагировать на вызовы. Надеюсь, что они понимают, что будет происходить и готовы оперативно реагировать и отвечать на дополнительные вопросы, которые будут связаны с реализацией этого закона", — подытожила юрист.
Напомним, в Украине начали активно продавать имущество должников, не уплативших штрафы за уклонение от военного призыва. После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах в нашем государстве начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.
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