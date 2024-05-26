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У кого могут забрать водительское удостоверение из-за неявки в ТЦК

26 мая 2024 05:42
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Наказание за неявку в ТЦК – штрафы и конфискация водительских прав
ТЦК раздает повестки. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Одной из мер наказания за нарушение мобилизационного закона является лишение мужчины водительского удостоверения. Это может привести к тому, что во многих компаниях существенно сократятся кадры или Минобороны расширит список предприятий, которые могут бронировать работников.

Об этом заверила Новини.LIVE юрист Надежда Шуляк.

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"Данным законом прямо предусмотрена возможность лишения водительских прав. Я не уверена, что все мужчины из сервиса такси, например, являются многодетными родителями или студентами, имеющими право на отсрочку. Поэтому я думаю, что будет существенное сокращение кадров, связанных с предоставлением транспортных услуг", — сказала юрист.

Она добавила, что, возможно, когда будет коллапс с водителями и это повлечет за собой экономические проблемы для страны, тогда в Минобороны пересмотрят список предприятий, которым позволят забронировать работников мужского пола.

юрист Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, что украинские власти, как вменяемые и грамотные специалисты, будут реагировать на вызовы. Надеюсь, что они понимают, что будет происходить и готовы оперативно реагировать и отвечать на дополнительные вопросы, которые будут связаны с реализацией этого закона", — подытожила юрист.

Напомним, в Украине начали активно продавать имущество должников, не уплативших штрафы за уклонение от военного призыва. После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах в нашем государстве начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

водительское удостоверение
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
юрист

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