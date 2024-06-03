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Конфликт с военкомами в Киеве — в ТЦК объяснили, что произошло

3 июня 2024 19:03
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Киевском ТЦК прокомментировали конфликт 3 июня
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: dailylviv
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Недалеко от столичной станции метрополитена "Демиевская" в понедельник, 3 июня, произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК, в который вмешался военный, недавно вернувшийся из зоны боевых действий.

На этот инцидент отреагировали в Киевском ТЦК и СП в Facebook.

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Конфликт с ТЦК в Киеве 3 июня

"В городе Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции Украины были обнаружены лица, которые уклонялись от исполнения воинского долга", — говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что один из мужчин пытался сопротивляться, а при попытке задержания граждане начали сопротивляться правоохранителям и военным. Таким образом, гражданские сознательно дали возможность сбежать нарушителю закона.

"Один из военнослужащих, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, где получил ранение, не смог сдержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которое в свою очередь продолжало провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей", — пояснили в пресс-службе.

В Киевском ТЦК добавили, что по поводу этого случая уже ведется служебное расследование. А полиция и сотрудники ТЦК действовали по закону.

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Скриншот поста Киевского ТЦК и СП

Ранее в соцсетях обнародовали видео, где военный якобы ударил женщину в Киеве. Она мешала действиям полиции и работников ТЦК и СП.

Также мы писали, что в сеть попало видео принудительной мобилизации в Одессе мужчины с пороками сердца и умственной отсталостью.

ТЦК и СП
Киев
военный призыв
мобилизация
конфликт
мужчины

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