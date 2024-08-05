Полиция отреагировала на митинг под ТЦК в Ковеле 3 августа

Протесты под Ковельским ТЦК СП Волыни. Фото: Ковель media

После масштабного митинга под Ковельским территориальным центром комплектования и социальной поддержки в Волынской области полиция открыла два уголовных производства. Тогда, 3 августа, собралось несколько десятков человек и выражало недовольство подразделением Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Волынской области в понедельник, 5 августа.

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"По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в тот день возле помещения местного ТЦК и СП собралось несколько десятков человек, выражающих недовольство работой подразделения ВСУ. По этому поводу в полицию поступило сообщение и на место направили наряды правоохранителей. Также работала следственно-оперативная группа полиции.

"В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия", — рассказали в полиции.

По этому факту возбуждены уголовные производства за групповое нарушение общественного порядка.

Что предшествовало

В субботу, 3 августа в Ковеле Волынской области местные жители устроили митинг под зданием ТЦК СП из-за того, что военными на Шацком блокпосте задержали ребят.

В воскресенье стало известно, что задержанные были выпущены. На опубликованных в сети кадрах видно, что местные жителями овациями встретили троих уволенных юношей.