Мітинг під ТЦК в Ковелі в суботу, 3 серпня — подробиці конфлікту, відео

Протести людей під будівлею ТЦК. Фото: скриншот

У Ковелі Волинської області місцеві мешканці в суботу, 3 серпня, влаштували мітинг під будівлею Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною цього є те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали двох хлопців.

Про це повідомляє Волинська служба новин.

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Мітинг під ТЦК в Ковелі 3 серпня

За даними видання, представники ТЦК зупинили на блокпості хлопців, затримали їх і доправили до ТЦК. При цьому в молодиків відібрали телефони та ключі від авто.

Обурені місцеві мешканці вийшли на мітинг під будівлю ТЦК, внаслідок чого затриманих відпустили.

Однак за інформацією моніторингових пабліків, попри те, що хлопців відпустили, мітинг під ТЦК продовжується. На одному з опублікованих очевидцями відео чути, як натовп скандує "Ганьба!"