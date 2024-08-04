Митинг под ТЦК в Ковеле в субботу, 3 августа — подробности конфликта

Протесты людей под зданием ТЦК Фото: скриншот

В Ковеле Волынской области местные жители в субботу, 3 августа, устроили митинг под зданием Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Причиной этого является то, что военнослужащие на Шацком блокпосте задержали двух парней.

Об этом сообщает Волынская служба новостей.

Читайте также:

18+ Видео содержат ненормативную лексику!

Митинг под ТЦК в Ковеле 3 августа

По данным издания, представители ТЦК остановили на блокпосте ребят, задержали их и доставили в ТЦК. При этом у молодых людей отобрали телефоны и ключи от авто.

Возмущенные местные жители вышли на митинг под здание ТЦК, в результате чего задержанных отпустили.

Однако, по информации мониторинговых пабликов, несмотря на то, что ребят отпустили, митинг под ТЦК продолжается. На одном из опубликованных очевидцами видео слышно, как толпа скандирует "Ганьба!"