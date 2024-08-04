Митинг под ТЦК в Ковеле в субботу, 3 августа — подробности конфликта

На Волыни возмущенные местные организовали митинг под ТЦК в поддержку задержанных парней
В Ковеле Волынской области местные жители в субботу, 3 августа, устроили митинг под зданием Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Причиной этого является то, что военнослужащие на Шацком блокпосте задержали двух парней.
Об этом сообщает Волынская служба новостей.
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Митинг под ТЦК в Ковеле 3 августа
По данным издания, представители ТЦК остановили на блокпосте ребят, задержали их и доставили в ТЦК. При этом у молодых людей отобрали телефоны и ключи от авто.
Возмущенные местные жители вышли на митинг под здание ТЦК, в результате чего задержанных отпустили.
Однако, по информации мониторинговых пабликов, несмотря на то, что ребят отпустили, митинг под ТЦК продолжается. На одном из опубликованных очевидцами видео слышно, как толпа скандирует "Ганьба!"
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