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На Волыни возмущенные местные организовали митинг под ТЦК в поддержку задержанных парней

4 августа 2024 02:57
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Митинг под ТЦК в Ковеле в субботу, 3 августа — подробности конфликта
Протесты людей под зданием ТЦК Фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Ковеле Волынской области местные жители в субботу, 3 августа, устроили митинг под зданием Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Причиной этого является то, что военнослужащие на Шацком блокпосте задержали двух парней.

Об этом сообщает Волынская служба новостей

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Митинг под ТЦК в Ковеле 3 августа

По данным издания, представители ТЦК остановили на блокпосте ребят, задержали их и доставили в ТЦК. При этом у молодых людей отобрали телефоны и ключи от авто.

Возмущенные местные жители вышли на митинг под здание ТЦК, в результате чего задержанных отпустили.

Однако, по информации мониторинговых пабликов, несмотря на то, что ребят отпустили, митинг под ТЦК продолжается. На одном из опубликованных очевидцами видео слышно, как толпа скандирует "Ганьба!"

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