Волынский ОТЦК отреагировал на митинг жителей в Ковеле

Протесты под Ковельским ТЦК СП Волыни. Фото: Ковель media

После масштабного митинга под Ковельским ТЦК СП в Волынской области военнослужащие отпустили задержанных мужчин, после чего горожане встретили их овациями. Однако в самом военкомате обвинили горожан в работе на российские спецслужбы.

Об этом заявили в пресс-службе Волынского ОТЦК СП в воскресенье, 4 августа.

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В официальном комментарии военные заявили, что только проверяли военно-учетные данные мужчин, а из-за их отсутствия их отправили в Ковельский РТЦК СП для проверки их отношения к военной службе, привлечения к административной ответственности и тому подобное.

"Однако, некоторые граждане трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, которые распространились вчера в социальных сетях Ковельской территориальной громады и Волынской области, были замечены вражескими пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях", — говорят военкомы.

Скриншот от Волынского ОТЦК СП

ТЦК открыто обвинил ковельчан в подстрекательстве к бунту, который якобы расшатывали российские спецслужбы из-за "соответствующих информационных систем" с помощью "эмоциональных качелей, манипуляции сознанием граждан, подстрекательства к неповиновению" и тому подобное. Военные пригрозили наказанием виновным.

"Ситуация полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мерам мобилизации, препятствованию законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которые будут иметь соответствующие правовые последствия для подстрекающих граждан к противоправным действиям и тех, кто принимал в этом самое активное участие. Вчера вы обесценили настоящую сущность лозунга "Героям Слава!", который выкрикивали и аплодировали "уклонисту", не сделавшему ничего ради победы Украины над захватчиком", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Волынского ОТЦК

Скриншот сообщения Волынского ОТЦК

Что предшествовало

Напомним, что в субботу, 3 августа, в Ковеле Волынской области местные жители устроили митинг под зданием ТЦК СП из-за того, что военкомы на Шацком блокпосте задержали ребят. Сегодня стало известно, что задержанные были выпущены. На опубликованных в сети кадрах видно, что местные жителями овациями встретили троих освобожденных юношей.