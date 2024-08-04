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Мітинг під Ковельським ТЦК — військкоми звинуватили містян в роботі на Росію

4 серпня 2024 14:32
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Волинський ОТЦК відреагував на мітинг жителів у Ковелі
Протести під Ковельським ТЦК СП на Волині. Фото: Ковель media
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Після масштабного мітингу під Ковельським ТЦК СП у Волинській області, військкоми відпустили затриманих чоловіків, після чого містяни зустріли їх оваціями. Проте у самому військкоматі звинуватили містян в роботі на російські спецслужби. 

Про це заявили у пресслужбі Волинського ОТЦК СП у неділю, 4 серпня.

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В офіційному коментарі військкоми заявили, що лише перевіряли військово-облікові дані чоловіків, а через їхню відсутність їх відправили до Ковельського РТЦК СП для перевірки їхнього ставлення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо.

"Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора у соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях", — кажуть військкоми. 

ковельський тцк
Скриншот від Волинського ОТЦК СП

ТЦК відкрито звинуватив ковельчан в підбурюванні до бунту, який нібито розхитували російські спецслужби через "відповідні інформаційні системи" за допомогою "емоційних гойдалок, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори" тощо. Військкоми пригрозили покаранням винним. 

"Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь. Вчора ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником", — йдеться в повідомленні.

ковель мітинг проти тцк
Скриншот допису Волинського ОТЦК
мітинг у ковелі проти тцк
Скриншот допису Волинського ОТЦК

Що передувало 

Нагадаємо, що в суботу, 3 серпня у Ковелі Волинської області місцеві мешканці влаштували мітинг під будівлею ТЦК СП через те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали хлопців. Сьогодні стало відомо, що затриманих випустили. На опублікованих в мережі кадрах видно, що місцеві мешканцями оваціями зустріли трьох звільнених юнаків. 

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Україна Волинська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП затримання

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