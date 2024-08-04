Волинський ОТЦК відреагував на мітинг жителів у Ковелі

Протести під Ковельським ТЦК СП на Волині. Фото: Ковель media

Після масштабного мітингу під Ковельським ТЦК СП у Волинській області, військкоми відпустили затриманих чоловіків, після чого містяни зустріли їх оваціями. Проте у самому військкоматі звинуватили містян в роботі на російські спецслужби.

Про це заявили у пресслужбі Волинського ОТЦК СП у неділю, 4 серпня.

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В офіційному коментарі військкоми заявили, що лише перевіряли військово-облікові дані чоловіків, а через їхню відсутність їх відправили до Ковельського РТЦК СП для перевірки їхнього ставлення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо.

"Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора у соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях", — кажуть військкоми.

Скриншот від Волинського ОТЦК СП

ТЦК відкрито звинуватив ковельчан в підбурюванні до бунту, який нібито розхитували російські спецслужби через "відповідні інформаційні системи" за допомогою "емоційних гойдалок, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори" тощо. Військкоми пригрозили покаранням винним.

"Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь. Вчора ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Волинського ОТЦК

Скриншот допису Волинського ОТЦК

Що передувало

Нагадаємо, що в суботу, 3 серпня у Ковелі Волинської області місцеві мешканці влаштували мітинг під будівлею ТЦК СП через те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали хлопців. Сьогодні стало відомо, що затриманих випустили. На опублікованих в мережі кадрах видно, що місцеві мешканцями оваціями зустріли трьох звільнених юнаків.