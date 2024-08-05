Поліція відреагувала на мітинг під ТЦК у Ковелі 3 серпня

Мітинг під ТЦК у Ковелі — у поліції відреагували
Після масштабного мітингу під Ковельським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у Волинській області, поліція відкрила два кримінальні провадження. Тоді, 3 серпня, зібралися кілька десятків людей і висловлювали невдоволення підрозділом Збройних сил України.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області в понеділок, 5 серпня.
Реакція поліції на мітинги у Ковелі
"За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження", — йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що того дня біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ. З приводу цього до поліції надійшло повідомлення і на місце спрямували наряди правоохоронців. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.
"Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події", — розповіли у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальні провадження за групове порушення громадського порядку.
Що передувало
В суботу, 3 серпня у Ковелі Волинської області місцеві мешканці влаштували мітинг під будівлею ТЦК СП через те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали хлопців.
У неділю стало відомо, що затриманих випустили. На опублікованих в мережі кадрах видно, що місцеві мешканцями оваціями зустріли трьох звільнених юнаків.
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