Поліція відреагувала на мітинг під ТЦК у Ковелі 3 серпня

Протести під Ковельським ТЦК СП на Волині. Фото: Ковель media

Після масштабного мітингу під Ковельським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у Волинській області, поліція відкрила два кримінальні провадження. Тоді, 3 серпня, зібралися кілька десятків людей і висловлювали невдоволення підрозділом Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області в понеділок, 5 серпня.

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"За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що того дня біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ. З приводу цього до поліції надійшло повідомлення і на місце спрямували наряди правоохоронців. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.

"Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події", — розповіли у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за групове порушення громадського порядку.

Що передувало

В суботу, 3 серпня у Ковелі Волинської області місцеві мешканці влаштували мітинг під будівлею ТЦК СП через те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали хлопців.

У неділю стало відомо, що затриманих випустили. На опублікованих в мережі кадрах видно, що місцеві мешканцями оваціями зустріли трьох звільнених юнаків.