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Как обновить данные в ТЦК, если у вас нет прописки — новые правила в Украине

12 июня 2024 09:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила военного учета в Украине — как обновить данные без прописки
Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему новому закону о мобилизации, все военнообязанные мужчины в Украине, независимо от статуса годности к службе, должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП в течение 60 дней (до 16 июля 2024 года). Это необходимо для того, чтобы создать актуальную базу данных о ресурсах страны. Соответственно, обновить информацию о себе должны и те, кто не имеет прописки.

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Так, отмечается, граждане Украины могут обновить свои данные как по месту прописки, так и по месту фактического проживания. Это означает, что при обновлении данных по новому месту жительства лицо автоматически будет снято с учета по предыдущему адресу.

Военнообязанные должны информировать ТЦК и СП об изменениях личных данных, в частности изменения места жительства. Для этого им нужно:

  • написать заявление об изменении места учета;
  • встать на военный учет по новому месту жительства.

Информация о новом месте учета вносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Это позволяет вести учет по актуальному местонахождению, независимо от прописки.

 

Кто и как должен обновить данные
Очередь в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Следует заметить, что обновить свои данные можно:

  • через электронный кабинет в приложении "Резерв+";
  • обратившись в ТЦК и СП;
  • обратившись в ЦПАУ.

Если вы выбираете второй или третий вариант, тогда необходимо подготовить документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • водительское удостоверение (при наличии).

Ранее мы писали, что некоторых украинцев будут принудительно доставлять в ТЦК.

Напомним, мы информировали, что делать, если забыли документ о "броне" дома и получили повестку.

Также мы сообщали, что говорит закон об обновлении данных в ТЦК для исключенных из военного учета.

ТЦК и СП
военнообязанные
прописка
мобилизация
военный учет

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