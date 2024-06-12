Новые правила военного учета в Украине — как обновить данные без прописки

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: АрміяInform

Согласно действующему новому закону о мобилизации, все военнообязанные мужчины в Украине, независимо от статуса годности к службе, должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП в течение 60 дней (до 16 июля 2024 года). Это необходимо для того, чтобы создать актуальную базу данных о ресурсах страны. Соответственно, обновить информацию о себе должны и те, кто не имеет прописки.

Читайте также:

Как обновить свои военно-учетные данные без прописки, пишет сайт Новини Pro.

Так, отмечается, граждане Украины могут обновить свои данные как по месту прописки, так и по месту фактического проживания. Это означает, что при обновлении данных по новому месту жительства лицо автоматически будет снято с учета по предыдущему адресу.

Военнообязанные должны информировать ТЦК и СП об изменениях личных данных, в частности изменения места жительства. Для этого им нужно:

написать заявление об изменении места учета;

встать на военный учет по новому месту жительства.

Информация о новом месте учета вносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Это позволяет вести учет по актуальному местонахождению, независимо от прописки.

Очередь в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Следует заметить, что обновить свои данные можно:

через электронный кабинет в приложении "Резерв+";

обратившись в ТЦК и СП;

обратившись в ЦПАУ.

Если вы выбираете второй или третий вариант, тогда необходимо подготовить документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

водительское удостоверение (при наличии).

Ранее мы писали, что некоторых украинцев будут принудительно доставлять в ТЦК.

Напомним, мы информировали, что делать, если забыли документ о "броне" дома и получили повестку.

Также мы сообщали, что говорит закон об обновлении данных в ТЦК для исключенных из военного учета.