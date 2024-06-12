Новые правила военного учета в Украине — как обновить данные без прописки

Как обновить данные в ТЦК, если у вас нет прописки — новые правила в Украине
Согласно действующему новому закону о мобилизации, все военнообязанные мужчины в Украине, независимо от статуса годности к службе, должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП в течение 60 дней (до 16 июля 2024 года). Это необходимо для того, чтобы создать актуальную базу данных о ресурсах страны. Соответственно, обновить информацию о себе должны и те, кто не имеет прописки.
Как обновить свои военно-учетные данные без прописки, пишет сайт Новини Pro.
Так, отмечается, граждане Украины могут обновить свои данные как по месту прописки, так и по месту фактического проживания. Это означает, что при обновлении данных по новому месту жительства лицо автоматически будет снято с учета по предыдущему адресу.
Военнообязанные должны информировать ТЦК и СП об изменениях личных данных, в частности изменения места жительства. Для этого им нужно:
- написать заявление об изменении места учета;
- встать на военный учет по новому месту жительства.
Информация о новом месте учета вносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Это позволяет вести учет по актуальному местонахождению, независимо от прописки.
Следует заметить, что обновить свои данные можно:
- через электронный кабинет в приложении "Резерв+";
- обратившись в ТЦК и СП;
- обратившись в ЦПАУ.
Если вы выбираете второй или третий вариант, тогда необходимо подготовить документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- водительское удостоверение (при наличии).
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