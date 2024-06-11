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Деяких українців доставлятимуть до ТЦК примусово — кого стосуються жорсткі зміни

11 червня 2024 09:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кого можуть примусово доправляти до ТЦК
Співробітники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З прийняттям нового закону, який набув чинності 18 травня, мобілізаційні процеси в Україні стали більш жорсткими. Зазнали змін і правила військового обліку. Адже тепер військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які ігнорують повістки, а також відмовляються оновлювати військово-облікові дані, можуть примусово доправляти до ТЦК.

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Деталі розповів народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна

Хто примусово доставлятиме чоловіків до ТЦК

Такими повноваженнями наділені виключно представники поліції у порядку адміністративного затримання.

"Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", — сказав Веніславський.

Кого можуть примусово доставляти до ТЦК 

Нардеп підкреслив, що доправляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають у розшуку.

"В розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись", — пояснив Федір Веніславський.

 

Раніше ми писали, чи може сплата штрафу врятувати від мобілізації.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна оновити дані не за місцем прописки.

Також ми повідомляли, що каже закон про оновлення даних в ТЦК для виключених з військового обліку.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
розшук
мобілізація
війна

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