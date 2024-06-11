Мобилизация в Украине — кого могут принудительно доставлять в ТЦК

Сотрудники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Фото: АрміяInform

С принятием нового закона, который вступил в силу 18 мая, мобилизационные процессы в Украине ужесточились. Претерпели изменения и правила военного учета. Ведь теперь военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые игнорируют повестки, а также отказываются обновлять военно-учетные данные, могут быть принудительно доставлены в ТЦК.

Читайте также:

Детали рассказал народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Кто будет принудительно доставлять мужчин в ТЦК

Такими полномочиями наделены исключительно представители полиции в порядке административного задержания.

"То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — сказал Вениславский.

Кого могут принудительно доставлять в ТЦК

Нардеп подчеркнул, что доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВВК могут только граждан, находящихся в розыске.

"В розыск их объявляет Национальная полиция из-за того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться", — пояснил Федор Вениславский.

Ранее мы писали, может ли выплата штрафа спасти от мобилизации.

Напомним, мы информировали, можно ли обновить данные не по месту прописки.

Также мы сообщали, что говорит закон об обновлении данных в ТЦК для исключенных из военного учета.