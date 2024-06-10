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У ТЦК відповіли, чи можна оновити дані не за місцем прописки

10 червня 2024 09:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи можна оновити військово-обліковаі дані не за місцем прописки — у ТЦК відповіли
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Від початку набрання чинності нового закону про мобілізацію 18 травня, у військовозобов'язаних є 60 днів на оновлення своїх облікових даних. Це можна зробити через застосунок "Резерв+", у територіальних центрах комплектування або в ЦНАПах. 

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін відповів "Фокусу", чи можна оновити дані в ТЦК не за місцем прописки.

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Оновлення даних військовозобов'язаними

Істомін зазначив, що громадянин, який перебуває на військовому обліку і хоче змінити своє місце проживання, спочатку повинен знятися з військового обліку за попереднім місцем проживання, а потім стати на військовий облік за новим місцем.

Однак наразі можуть виникнути непередбачувані ситуації внаслідок війни. Наприклад, якщо особа є внутрішньо переміщеною або ж її населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією РФ. У такому випадку людина може прибути до ТЦК за новим місцем проживання і стати на військовий облік.

"Насамперед потрібно приходити з особистими документами та військово-обліковими. Тобто це паспорт, код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку. Якщо ми кажемо про оновлення даних, то потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних", — каже речник Полтавського ТЦК.

За йог словами, якщо йдеться про уточнення своїх персональних даних, які потрібно оновити протягом 60 днів, то зробити це можна без відвідання ТЦК, а в ЦНАПі або застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Свої вчинки вони пояснюють тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Також у мобільному застосунку "Резерв+" після оновлення людиною даних може з'явитися статус "перебуває у розшуку". Для цього необхідно з'явитися в ТЦК СП, аби уникнути подальших проблем. 

Україна
ТЦК та СП
мобілізація
українці
війна
резерв

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