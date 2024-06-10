Можно ли обновить военно-учетные данные не по месту прописки — в ТЦК ответили

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

С начала вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая у военнообязанных есть 60 дней на обновление своих учетных данных. Это можно сделать через приложение "Резерв+", в территориальных центрах комплектования или в ЦПАУ.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин ответил "Фокусу", можно ли обновить данные в ТЦК не по месту прописки.

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Обновление данных военнообязанными

Истомин отметил, что гражданин, который состоит на воинском учете и хочет сменить свое место жительства, сначала должен сняться с воинского учета по предыдущему месту жительства, а затем стать на воинский учет по новому месту.

Однако сейчас могут возникнуть непредвиденные ситуации в результате войны. Например, если лицо является внутренне перемещенным или же его населенный пункт находится под временной оккупацией РФ. В таком случае человек может прибыть в ТЦК по новому месту жительства и стать на воинский учет.

"Прежде всего нужно приходить с личными документами и военно-учетными. То есть это паспорт, код, военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке. Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих самых данных", — говорит спикер Полтавского ТЦК.

По его словам, если речь идет об уточнении своих персональных данных, которые нужно обновить в течение 60 дней, то сделать это можно без посещения ТЦК, а в ЦПАУ или приложении "Резерв+".

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

Также в мобильном приложении "Резерв+" после обновления человеком данных может появиться статус "находящегося в розыске". Для этого необходимо явиться в ТЦК СП во избежание дальнейших проблем.