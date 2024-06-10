Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В ТЦК ответили, можно ли обновить данные не по месту прописки arrow

В ТЦК ответили, можно ли обновить данные не по месту прописки

10 июня 2024 09:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Можно ли обновить военно-учетные данные не по месту прописки — в ТЦК ответили
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая у военнообязанных есть 60 дней на обновление своих учетных данных. Это можно сделать через приложение "Резерв+", в территориальных центрах комплектования или в ЦПАУ.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин ответил "Фокусу", можно ли обновить данные в ТЦК не по месту прописки.

Читайте также:

Обновление данных военнообязанными

Истомин отметил, что гражданин, который состоит на воинском учете и хочет сменить свое место жительства, сначала должен сняться с воинского учета по предыдущему месту жительства, а затем стать на воинский учет по новому месту.

Однако сейчас могут возникнуть непредвиденные ситуации в результате войны. Например, если лицо является внутренне перемещенным или же его населенный пункт находится под временной оккупацией РФ. В таком случае человек может прибыть в ТЦК по новому месту жительства и стать на воинский учет.

"Прежде всего нужно приходить с личными документами и военно-учетными. То есть это паспорт, код, военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке. Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих самых данных", — говорит спикер Полтавского ТЦК.

По его словам, если речь идет об уточнении своих персональных данных, которые нужно обновить в течение 60 дней, то сделать это можно без посещения ТЦК, а в ЦПАУ или приложении "Резерв+".

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

Также в мобильном приложении "Резерв+" после обновления человеком данных может появиться статус "находящегося в розыске". Для этого необходимо явиться в ТЦК СП во избежание дальнейших проблем.

Украина
ТЦК и СП
мобилизация
украинцы
война
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку