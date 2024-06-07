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Без візитів в ТЦК — Кабмін вирішив питання військового обліку для українців за кордоном

7 червня 2024 18:59
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Василь Горенко
Редактор
Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном — чи варто йти в ТЦК
Українські чоловіки в черзі до польського консульства. Фото ілюстративне: RFE/RL
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Кабінет міністрів України дозволив дистанційно ставати на військовий облік українцям, які понад 3 місяці проживають за кордоном. Повертатися для відвідування ТЦК СП тепер не потрібно.

Про це повідомив постпред Кабміну у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю, 7 червня.

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"Передбачено постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, знятих з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк понад трьох місяців, без особистого прибуття до районного ТЦК та СП", — йдеться у його повідомленні.

військовий облік за кордоном
Скриншот повідомлення Мельничука

Військовий облік — останні новини

Нагадаємо, Кабмін готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Також ми писали про те, що, аби отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

А також ми повідомляли, що у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно з яким можуть збільшити термін для оновлення  військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів. 

Україна
Кабінет міністрів
ТЦК та СП
мобілізація
українці
Тарас Мельничук

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