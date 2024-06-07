Кабмин упростил военный учет для украинцев за границей — стоит ли идти в ТЦК

Украинские мужчины в очереди в польское консульство. Фото иллюстративное: RFE/RL

Кабинет министров Украины разрешил дистанционно становиться на военный учет украинцам, более 3 месяцев проживающих за границей. Возвращаться для посещения ТЦК СП теперь не нужно.

Об этом сообщил постпред Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в пятницу, 7 июня.

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"Предусмотрена постановка на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, без личного прибытия в районный ТЦК и СП", — говорится в его сообщении.

Скриншот сообщения Мельничука

Военный учет — последние новости

Напомним, Кабмин готовит постановление об отсрочке от учета. Документ позволит 17-летним находящимся за рубежом украинцам получить отсрочку для взятия на учет в ТЦК до возвращения в Украину или конца военного положения.

Также мы писали о том, что для получения отсрочки от мобилизации военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить срок для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.