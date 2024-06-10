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Чи може сплата штрафу врятувати від мобілізації — відповідь ТЦК

10 червня 2024 12:23
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Василь Горенко
Редактор
У ТЦК пояснили, чи можуть ухилянти платити штрафи, та не з’являтися за повісткою
Вручення повісток військовозобов'язаним в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф по неявці в територіальні центри комплектування за повісткою. Такі дії не зможуть врятувати їх від обов'язку захищати державу. 

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін у коментарі "Фокусу". 

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Істомін заявив, що штраф потягне за собою кримінальну мобілізацію за ухилення від військової служби. Також він додав, що він не врятує від обов'язків перед державою.

"Сплата штрафу — це ж не спосіб відкупитися від своїх обов’язків", — сказав він.

Водночас Істомін нагадав, що за першу неявку за повісткою очікується штраф, а за другу — більш вищий штраф та інші санкції. В умисному ігноруванні мобілізації, каже військовий, ухилянту загрожує в'язниця.

"Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок", — сказав речник.

Нагадаємо, раніше Істомін пояснив, чи можна оновити військово-облікові дані не за місцем прописки.

Водночас в українській армії вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг, заради сприяння більшій залученості людей до війська, і позбавитись від свавілля ТЦК СП.

А юристка Галина Токмач заявила, що чоловіки, яких виключили з військового обліку, вже не є військовозобов'язаними, і їм не потрібно оновлювати дані в ТЦК СП.

суд
Україна
ТЦК та СП
ухилянти
штрафи
Кримінал
мобілізація

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