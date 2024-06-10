У ТЦК пояснили, чи можуть ухилянти платити штрафи, та не з’являтися за повісткою

Вручення повісток військовозобов'язаним в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф по неявці в територіальні центри комплектування за повісткою. Такі дії не зможуть врятувати їх від обов'язку захищати державу.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін у коментарі "Фокусу".

Читайте також:

Чи врятує штраф від мобілізації

Істомін заявив, що штраф потягне за собою кримінальну мобілізацію за ухилення від військової служби. Також він додав, що він не врятує від обов'язків перед державою.

"Сплата штрафу — це ж не спосіб відкупитися від своїх обов’язків", — сказав він.

Водночас Істомін нагадав, що за першу неявку за повісткою очікується штраф, а за другу — більш вищий штраф та інші санкції. В умисному ігноруванні мобілізації, каже військовий, ухилянту загрожує в'язниця.

"Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок", — сказав речник.

Нагадаємо, раніше Істомін пояснив, чи можна оновити військово-облікові дані не за місцем прописки.

Водночас в українській армії вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг, заради сприяння більшій залученості людей до війська, і позбавитись від свавілля ТЦК СП.

А юристка Галина Токмач заявила, що чоловіки, яких виключили з військового обліку, вже не є військовозобов'язаними, і їм не потрібно оновлювати дані в ТЦК СП.