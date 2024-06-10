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Может ли выплата штрафа спасти от мобилизации — ответ ТЦК

10 июня 2024 12:23
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В ТЦК объяснили, могут ли уклонисты платить штрафы, и не являться по повестке
Вручение повесток военнообязанным в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Военнообязанные не уйдут от мобилизации, даже оплатив штраф по неявке в территориальные центры комплектования по повестке. Такие действия не могут спасти их от обязанности защищать государство.

Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК СП Роман Истомин в комментарии "Фокусу".

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Истомин заявил, что штраф повлечет за собой криминальную мобилизацию за уклонение от военной службы. Также он добавил, что он не избавит от обязанностей перед государством.

"Уплата штрафа — это ведь не способ откупиться от своих обязанностей", — сказал он.

В то же время, Истомин напомнил, что за первую неявку по повестке ожидается штраф, а за вторую — более высокий штраф и другие санкции. В умышленном игнорировании мобилизации, говорит военный, уклоняющемуся грозит тюрьма.

"Административное наказание не освобождает от исполнения воинской обязанности. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг", — сказал спикер.

Напомним, ранее Истомин объяснил, можно ли обновить военно-учетные данные не по месту прописки.

В то же время в украинской армии в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг, ради содействия большей вовлеченности людей в армию, и избавиться от произвола ТЦК СП.

А юрист Галина Токмач заявила, что мужчины, исключенные из военного учета, уже не являются военнообязанными, и им не нужно обновлять данные в ТЦК СП.

суд
Украина
ТЦК и СП
уклонисты
штрафы
Криминал
мобилизация

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