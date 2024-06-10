В ТЦК объяснили, могут ли уклонисты платить штрафы, и не являться по повестке

Вручение повесток военнообязанным в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Военнообязанные не уйдут от мобилизации, даже оплатив штраф по неявке в территориальные центры комплектования по повестке. Такие действия не могут спасти их от обязанности защищать государство.

Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК СП Роман Истомин в комментарии "Фокусу".

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Спасет ли штраф от мобилизации

Истомин заявил, что штраф повлечет за собой криминальную мобилизацию за уклонение от военной службы. Также он добавил, что он не избавит от обязанностей перед государством.

"Уплата штрафа — это ведь не способ откупиться от своих обязанностей", — сказал он.

В то же время, Истомин напомнил, что за первую неявку по повестке ожидается штраф, а за вторую — более высокий штраф и другие санкции. В умышленном игнорировании мобилизации, говорит военный, уклоняющемуся грозит тюрьма.

"Административное наказание не освобождает от исполнения воинской обязанности. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг", — сказал спикер.

Напомним, ранее Истомин объяснил, можно ли обновить военно-учетные данные не по месту прописки.

В то же время в украинской армии в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг, ради содействия большей вовлеченности людей в армию, и избавиться от произвола ТЦК СП.

А юрист Галина Токмач заявила, что мужчины, исключенные из военного учета, уже не являются военнообязанными, и им не нужно обновлять данные в ТЦК СП.