Чи треба чоловікам, виключеним із військового обліку, оновлювати дані в ТЦК

Чоловік підписує папери в ТЦК. Ілюстративне фото: antikor.com.ua

Юристка Галина Токмач заявила, що чоловіки, яких виключили з військового обліку, вже не є військовозобов'язаними. Таким чином їм не потрібно оновлювати дані в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Про це Галина Токмач розповіла на платформі для юридичних консультацій b2bconsult у відповідь на запит від 2 червня.

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Чи треба оновлювати дані виключеним із військового обліку

Юристка зазначила, якщо особу виключено з військового обліку згідно з рішенням ВЛК "Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку", то вона вже не є військовозобов'язаною і не підлягає призову чи мобілізації. За законом, така особа не повинна бути на військовому обліку в ТЦК і відповідно не має оновлювати персональні дані.

Токмач порадила подати в ТЦК письмовий запит щодо включення до Єдиного державного реєстру призовників і внесених про себе відомостей.

"Фактично ТЦК має відповісти, що в Реєстрі відсутні відомості щодо вас. Оскільки відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру", — додала експертка.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний упродовж 10 днів після вручення повістки не прийде до ТЦК, то за це передбачається адміністративна чи кримінальна відповідальність. Відомо, що вона передбачає.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані, визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть військову службу. Відомо, куди їх направлятимуть.