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Не з'явилися до ТЦК після вручення повістки — якого покарання чекати

8 червня 2024 12:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На що чекати особам, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки
Працівники ТЦК вручають повістки. Ілюстративне фото: krapka.rv.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

За неявку військовозобов'язаних протягом 10 днів після вручення повістки до ТЦК та СП передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Сюди належать блокування банківських карток, вилучення транспортного засобу або водійських прав. 

Інформацію про це оприлюднили на порталі army.gov.ua.

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За даними army.gov.ua, блокування банківського рахунку може мати місце за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію. Для цього представникам ТЦК потрібно звернутися до суду, аби притягнути особу до адміністративної відповідальності.

Не з'явилися до ТЦК після вручення повістки — якого покарання чекати - фото 1
Портал army.gov.ua. Фото: скриншот

Чи мають ТЦК право вилучити авто або водійські права

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку визначається Кабінетом Міністрів України. 

Проте під час мобілізації можуть бути вилучені транспортні засоби, за винятком випадків, коли це єдиний засіб транспорту громадянина.

Також у випадку невиконання обов'язків військовозобов'язаним, ТЦК та СП мають право подати позов до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортним засобом під час мобілізації. Суд ухвалюватиме рішення щодо цього питання. Важливо, що рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.

Також ми писали, що відповідно до законодавства України, вилучення особистих речей представниками ТЦК у військовозобов’язаних без належних підстав є незаконним.

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ТЦК та СП
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