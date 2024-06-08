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Не явились в ТЦК после вручения повестки — какого наказания ждать

8 июня 2024 12:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Чего ждать лицам, которые не явились в ТЦК после получения повестки
Сотрудники ТЦК вручают повестки. Иллюстративное фото: krapka.rv.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

За неявку военнообязанных в течение 10 дней после вручения повестки в ТЦК и СП предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сюда относятся блокировка банковских карт, изъятие транспортного средства или водительских прав.

Информацию об этом обнародовали на портале army.gov.ua.

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По данным army.gov.ua, блокировка банковского счета может иметь место за нарушение правил военного учета, законодательства о мобилизации. Для этого представителям ТЦК следует обратиться в суд, чтобы привлечь лицо к административной ответственности.

Не явились в ТЦК после вручения повестки — какого наказания ждать - фото 1
Портал army.gov.ua. Фото: скриншот

Имеют ли ТЦК право изъять авто или водительские права

Порядок выполнения военно-транспортного долга определяется Кабинетом министров Украины.

Однако при мобилизации могут быть изъяты транспортные средства, за исключением случаев, когда это единственное средство транспорта гражданина.

Также в случае неисполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП имеют право подать иск в суд относительно временного ограничения права управления транспортным средством во время мобилизации. Суд будет принимать решение по этому вопросу. Важно, что решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Напомним, военнообязанные, которые после прохождения ВВК признаны годными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, тоже будут проходить службу. Их будут направлять в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебные подразделения и т.д.

Также мы писали, что согласно законодательству Украины изъятие личных вещей представителями ТЦК у военнообязанных без надлежащих оснований незаконно.

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