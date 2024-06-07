Чи мають право ТЦК вилучати речі у військовозобов'язаних

Вручення повістки. Фото: Суспільне

Питання вилучення особистих речей, таких як телефони, у військовозобов’язаних при доставленні їх до Територіальних центрів комплектування (ТЦК) є актуальним у сучасному суспільстві і має певні законодавчі обмеження. Відповідно до законодавства України, вилучення особистих речей без належних підстав є незаконним.

Про це розповів юрист та адвокат компанії GRACERS Сергій Савинський.

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За словами Савинського, вилучення будь-яких речей, зокрема телефонів, має бути чітко регламентовано законодавством. Виключення можуть бути лише в конкретних випадках, наприклад, якщо людина використовує ці речі як:

- знаряддя злочину;

- засіб для ведення прямої трансляції;

- засіб для відеозапису режимних об'єктів.

В інших випадках вилучення особистих речей є незаконним. Це підкреслює необхідність громадян знати свої права та захищати їх у разі незаконних дій з боку посадових осіб.

Експерти юридичної сфери підтверджують, що загалом такі дії безпідставні та порушують права громадян. За словами Савинського, "вилучення будь-яких речей є незаконним. Виключення можуть бути, якщо людина використовує їх як знаряддя злочину, або, якщо вона розпочинає з них вести пряму трансляцію, або відеозапис режимних об'єктів. Такі дії незаконні. Просто так відбирати телефон не мають права".

Ці обмеження не прописані у жодному нормативному акті ТЦК. Якщо такі дії мають місце, це може бути лише якийсь внутрішній наказ керівника ТЦК, який не відповідає вимогам чинного законодавства. Таким чином, наказ керівника ТЦК не поширюється на військовозобов'язаних в частині заборони використання телефонів.

Усі випадки, коли у громадян було вилучено телефони в ТЦК, є порушенням законодавства. Громадянам варто бути обізнаними про свої права та активно захищати їх у разі незаконних дій з боку посадових осіб або інших осіб. Консультації з юристами та адвокатами, а також звернення до правоохоронних органів є ефективними способами захисту прав на особисті речі.

Законодавство України чітко регламентує права громадян на володіння особистими речами. Вилучення телефонів та інших речей без належних підстав є незаконним і порушує права громадян. Громадянам слід бути обізнаними про свої права та захищати їх у разі незаконних дій з боку посадових осіб.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.