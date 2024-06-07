Имеют ли право ТЦК изымать вещи у военнообязанных

Вручение повестки. Фото: Суспільне

Вопрос изъятия личных вещей, таких как телефоны, у военнообязанных при доставке их в Территориальные центры комплектования (ТЦК) актуален в современном обществе и имеет определенные законодательные ограничения. Согласно законодательству Украины, изъятие личных вещей без надлежащих оснований незаконно.

Об этом рассказал юрист и адвокат компании GRACERS Сергей Савинский.

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По словам Савинского, изъятие любых вещей, в частности телефонов, должно быть четко регламентировано законодательством. Исключения могут быть только в конкретных случаях, например, если человек использует эти вещи как:

- орудие преступления;

- средство для ведения прямой трансляции;

- средство видеозаписи режимных объектов.

В других случаях изъятие личных вещей является незаконным. Это подчеркивает необходимость граждан знать свои права и защищать их при незаконных действиях со стороны должностных лиц.

Эксперты юридической сферы подтверждают, что такие действия безосновательны и нарушают права граждан. По словам Савинского, "изъятие любых вещей незаконно. Исключения могут быть, если человек использует их как орудие преступления, или, если он начинает с них вести прямую трансляцию, или видеозапись режимных объектов. Такие действия незаконны. Просто так отбирать телефон не вправе".

Эти ограничения не прописаны ни в одном нормативном акте ТЦК. Если такие действия имеют место, это может быть только некий внутренний приказ руководителя ТЦК, не отвечающий требованиям действующего законодательства. Таким образом, приказ руководителя ТЦК не распространяется на военнообязанных в части запрета использования телефонов.

Все случаи, когда у граждан были изъяты телефоны в ТЦК, являются нарушением законодательства. Гражданам следует быть осведомлены о своих правах и активно защищать их в случае незаконных действий со стороны должностных лиц или других лиц. Консультации с юристами и адвокатами, а также обращение в правоохранительные органы являются эффективными способами защиты прав на личные вещи.

Законодательство Украины четко регламентирует права граждан на владение личными вещами. Удаление телефонов и других вещей без надлежащих оснований является незаконным и нарушает права граждан. Гражданам следует быть осведомленными о своих правах и защищать их в случае незаконных действий со стороны должностных лиц.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклонистов" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.