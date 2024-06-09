Нужно ли мужчинам, исключенным из военного учета, обновлять данные в ТЦК

Мужчина подписывает бумаги в ТЦК. Иллюстративное фото: antikor.com.ua

Юрист Галина Токмач заявила, что мужчины, исключенные из военного учета, уже не являются военнообязанными. Таким образом, им не нужно обновлять данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом Галина Токмач рассказала на платформе для юридических консультаций b2bconsult в ответ на запрос от 2 июня.

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Нужно ли обновлять данные исключенным из военного учета

Юрист отметила, если лицо исключено из военного учета согласно решению ВВК "Непригодны к военной службе с исключением из военного учета", то оно уже не является военнообязанным и не подлежит призыву или мобилизации. По закону такое лицо не должно быть на военном учете в ТЦК и соответственно не должно обновлять персональные данные.

Токмач посоветовала подать в ТЦК письменный запрос о включении в Единый государственный реестр призывников и внесенных о себе сведений.

"Фактически ТЦК должен ответить, что в Реестре отсутствуют сведения относительно вас. Поскольку в соответствии с частью второй статьи 13 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" сведения о гражданах Украины, не являющиеся призывниками, военнообязанными и резервистами, уничтожаются субъектами Реестра в соответствии с Порядком ведения Реестра, утвержденным держателем Реестра", — добавила эксперт.

Напомним, если военнообязанный в течение 10 дней после вручения повестки не придет в ТЦК, то за это предусматривается административная или уголовная ответственность. Известно, что она предусматривает.

Также мы сообщали, что военнообязанные, признанные пригодными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, тоже будут проходить военную службу. Известно, куда они будут направляться.