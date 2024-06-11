Адвокати порадили, як діяти заброньованим у разі отримання повістки

Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: ХОТЦК та СП/Facebook

Якщо громадянин, який має бронювання від мобілізації, забув відповідний документ удома та отримав повістку, цю повістку потрібно анулювати. Задля цього необхідно звернутися до військкомату.

Про це в коментарі Telegraf повідомили в адвокатському бюро "Дубок і партнери".

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Адвокати зазначили, що вручення повістки людині з "бронею" не є порушенням законодавства. Згідно зі статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни зобов'язані з'являтися до ТЦ та СП за повісткою або мобілізаційним розпорядженням.

"Це обов’язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін", — наголосили в адвокатському бюро.

Водночас адвокати уточнили, що роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення працівників від мобілізації, тому мобілізувати людину, що має бронь, не можуть — повістку анулюють.

"Отже, якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має "бронь", то потрібно з’явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних. Мобілізувати заброньованого працівника не можуть", — підсумували в адвокатському бюро.

Нагадаємо, представникам ТЦК дозволили для вручення повісток заходити на приватні території українців. Скористатися такими повноваженнями можуть представники військкомату, які мають при собі документи, що підтверджують їхній статус.

Раніше речник ТЦК майор Роман Істомін розповів, чи зможе ухилянт уникнути мобілізації, якщо систематично ігноруватиме повістку, але сплачуватиме штрафи.