Речник ТЦК розповів, чи можуть ухилянти систематично не з'являтися до військкомату за повісткою, якщо сплачують за це штраф

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото ілюстративне: facebook.com/OOTCKSP

Навіть постійно сплачуючи штраф за неприбуття до військкомату після отримання повістки, ухилянт не зможе уникнути мобілізації. Штраф є лише адміністративним покаранням, яке не звільняє ані від військового обов'язку, ані від можливого настання кримінальної відповідальності.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" в п'ятницю, 7 червня, повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Військовий наголосив, що сплата штрафу не є способом відкупитися від виконання своїх обов'язків.

Він зазначив, що за перше неприбуття до ТЦК за повісткою розмір штрафу менше, ніж за повторно вчинене правопорушення. До того ж за свідоме ухилення від мобілізації врешті-решт може наступити і кримінальна відповідальність.

"Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути покликаним на службу за мобілізацією, тобто він все одно має виконати свій обов'язок", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, представникам ТЦК дозволили для вручення повісток заходити на приватні території українців, зокрема у квартири. Щоправда, аби скористатися таким правом, представники військкомату повинні мати при собі документи, що підтверджують їхній статус і повноваження.

Також ми повідомляли про те, що деяким військовозобов'язаним повістки вручатимуть представники СБУ. Йдеться про чоловіків, які перебувають у СБУ на військовому обліку.