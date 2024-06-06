Вручення повісток — представникам ТЦК дозволили заходити в квартири

Працівники ТЦК та СП біля дверей квартири. Фото: АрміяInform

Представникам територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки дозволили заходити на приватні території українців, зокрема квартири. Там вони зможуть вручати повістки.

Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко, передає видання "Новини PRO".

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Вручення повісток в квартирах

Адвокатка зазначила, що законодавство України дозволяє військовим вручати повістки безпосередньо за місцем проживання особи. Внаслідок цього представники ТЦК та поліції можуть законно зайти на територію подвір’я чи у квартиру для виконання своїх обов’язків.

"Співробітники військових комісаріатів та соціальної підтримки можуть відвідувати житло громадян з метою вручення повісток або проведення інших офіційних процедур. Вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус і повноваження. Громадяни мають право перевіряти ці документи", — наголосила Аніщенко.

Працівники ТЦК можуть потрапити до житла лише відповідно до законом встановлених процедур. Гарантується дотримання прав і свобод громадян, а також відповідність українському законодавству. Відмова від підпису у повістці не звільняє осіб від виконання обов'язків і може мати серйозні наслідки.

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів від 16 травня № 560, якщо вас зупиняють на вулиці без військового квитка, ви маєте бути готові відвідати територіальний центр комплектування для оновлення своїх даних. Ця вимога спрямована на забезпечення точного обліку військовозобов’язаних осіб.

Нагадаємо, станом на зараз питання можливої мобілізації 18-річних військовозобов’язаних не обговорюється. Верховна Рада не має жодних пропозицій та звернень в межах суб’єктів законодавчої ініціативи щодо цього питання.

Також працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подекуди таки перевищують свої повноваження. Міністерство оборони ці інциденти жодним чином не толерує і вимагає від ТЦК максимально коректної роботи.