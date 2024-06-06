Вручение повесток — представителям ТЦК разрешили заходить в квартиры

Работники ТЦК и СП у дверей квартиры. Фото: АрмияInform

Представителям территориальных центров комплектований и социальной поддержки разрешили заходить на частные территории украинцев, в том числе квартиры. Там они могут вручать повестки.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко, передает издание "Новини PRO".

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Вручение повесток в квартирах

Адвокат отметила, что законодательство Украины позволяет военным вручать повестки непосредственно по месту жительства лица. В результате представители ТЦК и полиции могут законно зайти на территорию двора или в квартиру для выполнения своих обязанностей.

"Сотрудники военных комиссариатов и социальной поддержки могут посещать жилье граждан с целью вручения повесток или проведения других официальных процедур. Они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Граждане имеют право проверять эти документы", — подчеркнула Анищенко.

Работники ТЦК могут попасть в жилье только в соответствии с законом установленных процедур. Гарантируется соблюдение прав и свобод граждан и соответствие украинскому законодательству. Отказ от подписи в повестке не освобождает лиц от исполнения обязанностей и может иметь серьезные последствия.

Согласно новому постановлению Кабинета Министров от 16 мая № 560, если вас останавливают на улице без военного билета, вы должны быть готовы посетить территориальный центр комплектования для обновления своих данных. Это требование направлено на обеспечение точного учета военнообязанных лиц.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день вопрос возможной мобилизации 18-летних военнообязанных не обсуждается. У Верховной Рады нет предложений и обращений в рамках субъектов законодательной инициативы по этому вопросу.

Также работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки кое-где превышают свои полномочия. Министерство обороны эти инциденты никоим образом не терпят и требует от ТЦК максимально корректной работы.