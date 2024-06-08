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Спикер ТЦК рассказал, может ли уклонист много раз платить штраф за игнорирование повестки

8 июня 2024 00:25
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Спикер ТЦК рассказал, могут ли уклонисты систематически не являться в военкомат по повестке, если платят за это штраф
Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото иллюстративное: facebook.com/OOTCKSP
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Даже постоянно уплачивая штраф за неприбытие в военкомат после получения повестки, уклонист не сможет избежать мобилизации. Штраф является только административным наказанием, которое не освобождает ни от воинского долга, ни от возможного наступления уголовной ответственности.

Об этом в интервью изданию "Фокус" в пятницу, 7 июня, сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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Военный подчеркнул, что уплата штрафа не является способом откупиться от выполнения своих обязанностей.

Он отметил, что за первое неприбытие в ТЦК по повестке размер штрафа меньше, чем за повторно совершенное правонарушение. К тому же за сознательное уклонение от мобилизации может наступить и уголовная ответственность.

"Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг", — объяснил Истомин.

Напомним, представителям ТЦК разрешили для вручения повесток заходить на частные территории украинцев, в том числе в квартиры. Правда, чтобы воспользоваться таким правом, представители военкомата должны иметь при себе документы, подтверждающие их статус и полномочия.

Также мы сообщали о том, что некоторым военнообязанным повестки будут вручать представители СБУ. Речь идет о мужчинах, состоящих в СБУ на военном учете.

ТЦК и СП
уклонисты
штрафы
военный призыв
мобилизация
война в Украине
военкомат

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