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Что делать, если забыли документ о "брони" дома и получили повестку — советы адвокатов

11 июня 2024 03:00
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Адвокаты посоветовали, как действовать забронированным в случае получения повестки
Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: ХОТЦК и СП/Facebook
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Если гражданин, имеющий бронирование от мобилизации, забыл соответствующий документ дома и получил повестку, эту повестку нужно аннулировать. Для этого необходимо обратиться в военкомат.

Об этом в комментарии Telegraf сообщили в адвокатском бюро "Дубок и партнеры".

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Как действовать забронированным в случае получения повестки

Адвокаты отметили, что вручение повестки человеку с "бронью" не является нарушением законодательства. Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане обязаны являться в ТЦ и СП по повестке или мобилизационному распоряжению.

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", — подчеркнули в адвокатском бюро.

В то же время адвокаты уточнили, что работодатель бронированием обеспечивает временное освобождение работников от мобилизации, поэтому мобилизировать человека, имеющего бронь, не могут, повестку аннулируют.

"Итак, если гражданина остановили (но документов при себе у него нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных. Мобилизовать забронированного работника не могут", — подытожили в адвокатском бюро.

Напомним, представителям ТЦК разрешили для вручения повесток заходить на частные территории украинцев. Воспользоваться такими полномочиями могут представители военкомата, которые имеют при себе документы, подтверждающие их статус.

Ранее спикер ТЦК майор Роман Истомин рассказал, сможет ли уклонист избежать мобилизации, если будет систематически игнорировать повестку, но платить штрафы.

ТЦК и СП
Бронь от мобилизации
мобилизация
бронирование
повестки
военкомат

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