Нові правила військового обліку в Україні — як оновити дані без прописки

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: АрміяInform

Відповідно до чинного нового закону про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки в Україні, незалежно від статусу придатності до служби, мають оновити свої військово-облікові дані у ТЦК та СП впродовж 60 днів (до 16 липня 2024 року). Це необхідно для того, щоб створити актуальну базу даних про людський ресурс країни. Відповідно, оновити інформацію про себе повинні й ті, хто не має прописки.

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Так, зазначається, що громадяни України можуть оновити свої дані як за місцем прописки, так і за місцем фактичного проживання. Це означає, що при оновленні даних за новим місцем проживання особа автоматично буде знята з обліку за попередньою адресою.

Військовозобов'язані повинні інформувати ТЦК та СП про зміни особистих даних, зокрема щодо зміни місця проживання. Для цього їм потрібно:

написати заяву про зміну місця обліку;

встати на військовий облік за новим місцем проживання.

Інформація про нове місце обліку вноситься до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Це дозволяє вести облік за актуальним місцем перебування, незалежно від прописки.

Черга у ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Варто зауважити, що оновити свої дані можна:

через електронний кабінет у додатку "Резерв+";

звернувшись до ТЦК та СП;

звернувшись до ЦНАП.

Якщо ви обираєте другий чи третій варіант, тоді ще необхідно підготувати документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

посвідчення водія (за наявності).

Раніше ми писали, що деяких українців примусово доставлятимуть до ТЦК.

Нагадаємо, ми інформували, що робити, якщо забули документ про "бронь" удома та отримали повістку.

Також ми повідомляли, що каже закон про оновлення даних в ТЦК для виключених з військового обліку.