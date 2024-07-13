Оновлення військово-облікових даних — у ТЦК повідомили, як уникнути штрафу

Черга в ЦНАПі. Фото: РБК-Україна

Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть уникнути штрафу, надавши документи, які підтверджують неможливість це зробити протягом 60 днів. Кожен випадок буде розглядатися індивідуально, враховуючи обставини, і у разі надання відповідних доказів, штраф може бути скасований.

Про це під час брифінгу заявив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК Дмитро Молот повідомляє Суспільне.

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Штрафу за не оновлені військово-облікові дані можна уникнути

Громадян, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, не притягуватимуть до адміністративної відповідальності за умови, якщо вони нададуть документи чи інші докази, що підтверджують неможливість оновити дані протягом 60 днів. Наприклад, таким документом може бути лікарняний лист.

Молот зазначив, що начальники ТЦК та СП будуть розглядати кожен випадок окремо, враховуючи обставини, через які особа не змогла оновити дані.

"Відповідний начальник ТЦК та СП буде розглядати правопорушення і причини, через які це сталося, а потім уже надавати окрему оцінку по кожному факту. Якщо людина хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може, наприклад, достоятися черги за день, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Зрозуміло, ці всі причини потрібно повідомити й надати відповідні підтверджувальні документи начальнику ТЦК. На слово ніхто вірити не буде", — заявив Молот.

Якщо ж правопорушення буде доведено, штраф за не оновлення даних військовозобов'язаних становитиме від 17 до 25,5 тисяч гривень. Проте, якщо людина надасть підтвердження об'єктивних причин, штраф може бути скасований.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації до лав Збройних сил повістка приходитиме навіть тим, хто не оновив свої дані. При цьому за це правопорушення доведеться сплатити штраф.

Раніше ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. А працівники ТЦК та СП матимуть право перевіряти на вулиці, чи оновили чоловіки військово-облікову інформацію.