Мобілізація в Україні — штраф для призовників, які не оновили дані

У територіальному центрі комплектування. Фото: Хмельницька міська рада

В Україні під час мобілізації до лав Збройних сил повістка приходитиме навіть тим, хто не оновив свої дані. При цьому за це правопорушення доведеться сплатити штраф.

Про це заявив адвокат Олег Мицик в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю, 12 липня.

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Повістка прийде за будь-яких обставин

"Якщо призовник оновив дані, він повістку отримає за адресою, яка вказана при оноленні. Якщо він не отримає дані, то повістка прийде за задекларованою адресою. Тобто людина однаково отримає повістку", — пояснив юрист.

За словами юриста, якщо призовник не оновив дані, він вчинив адміністративне правопорушення, за яке отримає штраф.

Нагадаємо, Кабмін забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки.

Також ми писали, що уряд упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою. Проєкт постанови був ухвалений на засіданні уряду.