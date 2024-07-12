Мобилизация в Украине — штраф для не обновивших данные призывников

В территориальном центре комплектования. Фото: Хмельницкий городской совет

В Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные . При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.

Об этом заявил адвокат Олег Мицик в эфире КИЕВ24 в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Повестка придет при любых обстоятельствах

"Если призывник обновил данные, он повестку получит по адресу, указанному при онолении. Если он не получит данные, то повестка придет по задекларированному адресу. То есть человек все равно получит повестку", — пояснил юрист.

По словам юриста, если призывник не обновил данные, он совершил административное правонарушение, за которое получит штраф.

Напомним, Кабмин забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики.

Также мы писали, что правительство упорядочило централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте. Проект постановления был принят на заседании правительства.