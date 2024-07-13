Обновление военно-учетных данных — в ТЦК сообщили, как избежать штрафа

Очередь в ЦНАПе. Фото: РБК-Украина

Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, могут избежать штрафа, предоставив документы, подтверждающие невозможность этого сделать в течение 60 дней. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, учитывая обстоятельства, и в случае предоставления соответствующих доказательств штраф может быть отменен.

Об этом на брифинге заявил старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК Дмитрий Молот сообщает Суспільне.

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Штрафа за необновленные военно-учетные данные можно избежать

Граждан, не успевших обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, не будут привлекаться к административной ответственности при условии, если они предоставят документы или другие доказательства, подтверждающие невозможность обновить данные в течение 60 дней. К примеру, таким документом может быть больничное письмо.

Молот отметил, что начальники ТЦК и СП будут рассматривать каждый случай отдельно, учитывая обстоятельства, по которым лицо не смогло обновить данные.

"Соответствующий начальник ТЦК и СП будет рассматривать правонарушения и причины, по которым это произошло, а потом уже предоставлять отдельную оценку по каждому факту. Если человек хочет обновить данные, но по объективным причинам не может, например, достояться очереди за день, то такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Разумеется, эти все причины нужно сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы начальнику ТЦК. На слово никто верить не будет", — заявил Молот.

Если же правонарушение будет доказано, штраф за не обновление данных военнообязанных составит от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако, если человек подтверждает объективные причины, штраф может быть отменен.

Напомним, в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные. При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.

Ранее мы писали, что по новому закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. А работники ТЦК и СП будут иметь право проверять на улице, обновили ли мужчины военно-учетную информацию.