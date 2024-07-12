Адвокат пояснив, що робити, коли оновили дані в "Резерв+" за кордоном і отримали помилку

Застосунок "Резерв +". Фото: dev.ua

Якщо ви оновили військово-облікові дані в "Резерв+", але вам видає, що ви не на обліку, а інформація неповна — не слід турбуватися. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що оскільки ви дійсно оновили дані і виконали вимогу законодавства, вас не можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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Користувач, який знаходиться за кордоном і легально виїхав, встановив додаток "Резерв+" та оновив свої дані, але отримав повідомлення в додатку, що він не на обліку, а інформація неповна. Йому рекомендували звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Адвокат Айвазян відповів йому, що відповідно до законодавства, оскільки він оновив дані в "Резерв+", притягнути його до адміністративної відповідальності за це не можуть.

"Ви встановили Резерв + та оновили дані й тому виконали вимогу законодавства. Тому, на мою думку, притягнути вас до адміністративної відповідальності саме за не оновлення даних не можуть", — написав адвокат.

Він зазначив що відповідно до закону про мобілізацію усі громадяни протягом 60 днів повинні були оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж чоловік знаходиться за кордоном дані можна оновити шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Айвазян підсумував, що якщо Міністерство оборони може отримати відомості про особу через електронну взаємодію з іншими державними реєстрами, то особу не можуть притягнути до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.

Ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. А працівники ТЦК та СП матимуть право перевіряти на вулиці, чи оновили чоловіки військово-облікову інформацію.

Також ми повідомляли, що в Україні під час мобілізації до лав Збройних сил повістка приходитиме навіть тим, хто не оновив свої дані. При цьому за це правопорушення доведеться сплатити штраф.