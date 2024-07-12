Адвокат объяснил, что делать, когда обновили данные в "Резерв+" за границей и получили ошибку

Приложение "Резерв+". Фото: dev.ua

Если вы обновили военно-учетные данные в "Резерв+", но вам кажется, что вы не на учете, а информация неполная - не следует беспокоиться. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что, поскольку вы действительно обновили данные и выполнили требование законодательства, вас не могут привлечь к административной ответственности.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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Пользователь, который находится за границей и легально уехал, установил приложение "Резерв+" и обновил свои данные, но получил уведомление в приложении, что оно не на учете, а информация неполная. Ему рекомендовали обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Адвокат Айвазян ответил ему, что согласно законодательству, поскольку он обновил данные в "Резерв+", привлечь его к административной ответственности за это не могут.

"Вы установили Резерв+ и обновили данные и потому выполнили требование законодательства. Поэтому, по моему мнению, привлечь вас к административной ответственности именно за не обновление данных не могут", — написал адвокат.

Он отметил, что согласно закону о мобилизации все граждане в течение 60 дней должны были обновить свои военно-учетные данные. Если же мужчина находится за границей, данные можно обновить путем уведомления на официальный электронный адрес либо на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Айвазян подытожил, что если Министерство обороны может получить сведения о лице через электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, то лицо не может быть привлечено к ответственности за несообщение таких сведений.

Мы писали, что по новому закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. А работники ТЦК и СП будут иметь право проверять на улице, обновили ли мужчины военно-учетную информацию.

Также мы сообщали, что в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные. При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.