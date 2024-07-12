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Оновлення даних в ТЦК — як військкоми перевірятимуть чоловіків на вулиці

12 липня 2024 13:53
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Як ТЦК перевірятиме оновлення даних чоловіків на вулиці
Працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. А працівники ТЦК та СП матимуть право перевіряти на вулиці, чи оновили чоловіки військово-облікову інформацію.

Як це буде відбуватися, пояснив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі Телеграф.

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Військком пояснив, що під час воєнного стану кожен чоловік призовного віку повинен носити з собою військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК та СП й працівників поліції. У громадян, які оновили свої дані, в документі є відповідна відмітка, а в застосунку "Резерв+" її видно при скануванні QR-коду.

"Але якщо з’ясується, що певні пункти (прізвище, відомості про відстрочку, інформація про вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення та інше) пред’явленого документа не збігаються з базою даних "Оберіг", то військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним", — зазначив Істомін.

Нагадаємо, у Вінницькій області засудили до двох років іспитового терміну за ухилення від виконання військового обов'язку. Відомо, що його не взяли на службу п'ять військових частин.

Також ми писали, що військовослужбовець батальйону "Нахтігаль" Ігор Шолтис пояснив, що Україна не має можливості силовим чином повернути військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Для цього необхідні альтернативні важелі, які переконають західних союзників повертати українських громадян на Батьківщину.

військовий призов військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

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