Как ТЦК будет проверять обновление данных мужчин на улице

Работники ТЦК проверяют мужчину. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. А работники ТЦК и СП будут иметь право проверять на улице, обновили ли мужчины военно-учетную информацию.

Как это будет происходить, объяснил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии Телеграф.

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Проверка обновления военно-учетной информации

Военным объяснил, что во время военного положения каждый мужчина призывного возраста должен носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащих ТЦК и СП и работников полиции. У граждан, которые обновили свои данные, в документе есть соответствующая отметка, а в приложении "Резерв+" она видна при сканировании QR-кода.

"Но если выяснится, что определенные пункты (фамилия, сведения об отсрочке, информация о совершении административного или уголовного правонарушения и другое) предъявленного документа не совпадают с базой данных "Оберег", то военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным ", — отметил Истомин.

Напомним, в Винницкой области приговорили к двум годам испытательного срока за уклонение от выполнения воинского долга. Известно, что его не взяли на службу пять воинских частей.

Также мы писали, что военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис объяснил, что Украина не имеет возможности силовым образом вернуть военнообязанных граждан, которые выехали за границу. Для этого необходимы альтернативные рычаги, которые убедят западных союзников возвращать украинских граждан на Родину.